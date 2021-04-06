Французская пара пенсионеров выступила на неделе моды в гендерно-нейтральных костюмах

Французская пара пенсионеров во время Парижской недели моды оделись в панк-стилистике. Их сделали лицом бренда, выпустившего эти вещи, рассказали в The Guardian.

Жена и муж погодки: Мари-Луизе Глемарек 86 лет, ее муж Рене на год старше. Одежду, которая одинково подходила бы всем гендером сделал внук французской парочки: модельер Флорентен Глемаре, владеющий EGONlab, добавили на сайте «Мир 24».

Перед публикой супруги вышли в одинаковой одежде, различалась только цветовая гамма. На женщине был красный комплект, на мужчине тоже самое, однако в белой цветовой гамме.