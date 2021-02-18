Фрагменты церковных колоколов начала XIX века нашли в Москве

Археологи нашли фрагменты двух колоколов конца XVIII — начала XIX века рядом с церковью Рождества Пресвятой Богородицы в Старом Симонове в Москве. Артефакты обнаружили во время прокладки коммуникаций. Об этом сообщили на сайте мэра столицы.

Источник фото: сайт mos.ru

«Интересно, что осколки из бронзового сплава принадлежат разным колоколам. Кроме того, они сохранили фрагменты надписей. Это поможет специалистам восстановить их историю. Не исключено, что фрагменты попали в землю при сносе колокольни церкви Рождества Пресвятой Богородицы в 1928 году. Колокола могли просто с нее сбросить», — приводит сайт слова главы Мосгорнаследия Алексея Емельянова.

Вес одного осколка размером 21 на 15 сантиметров составляет 13,8 килограмма. На нем сохранился фрагмент надписи «…аркад…». Второй размером 21 на 10 сантиметров весит 2,5 килограмма. На нем видна часть надписи «…дающи…».

Эти части колоколов изучат, отреставрируют и передадут в музейный фонд Москвы. Церковь Рождества Пресвятой Богородицы построили еще в XIV веке. Сначала она была деревянной. Каменное здание на этом месте появилось через полтора столетия.