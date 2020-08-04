Фрагменты стены Новодевичьего монастыря времен Годунова нашли в Москве

Специалисты рассказали, что находка позволила узнать, как изменялся монастырь с момента его появления до перестройки здания царевной Софьей в 1657–1704 годы. Уточняется, что современный монастырь создали зодчие и художники примерно в 1680-х годах, пишет «Газета.ru».

Новодевичий монастырь был открыт 13 мая 1524 года по инициативе Великого Князя Московского Василия III. Его возвели в честь присоединения Смоленска в 1514 году.