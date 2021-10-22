Фрагмент редкой газеты 1927 года нашли при реставрации объекта Третьяковской галереи

Рабочие обнаружили во время реставрации одного из объектов Третьяковской галереи в Москве экземпляр ежедневной федеральной газеты железнодорожников «Гудок» 1927 года выпуска. Об этом рассказал сайт «Русская планета» со ссылкой на Telegram-канал Baza.

Фрагмент газеты положили под паркет в качестве прокладки. Там он пролежал, судя по всему, почти 100 лет и хорошо сохранился.

Газета представляет особую ценность, поскольку во время ее выпуска в издании «Гудок» работали писатели Ильф и Петров, авторы «12 стульев» и «Золотого теленка».