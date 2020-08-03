Фрагмент меча эпохи раннего Средневековья нашли под Смоленском

«Была найдена деталь меча. Это навершие меча каролингского типа. По типологии норвежского исследователя Яна Петерсона меч относится к типу „Е“. Характерной особенностью таких мечей является ячеистая орнаментация поверхности», — уточнил специалист.

Он пояснил, что в настоящее время находка ожидает реставрации. По его словам, это было очень ценное парадное оружие. По всей поверхности навершия видны серебряные вставки.

Эксперт отметил, что на поле найден уже третий меч типа «Е». В целом в Гнездове обнаружено уже шесть мечей этого типа. Каинов подчеркнул, что ни на одном другом памятнике нет подобной концентрации такого оружия.

Гнездовский археологический комплекс является памятником эпохи викингов и периода формирования древнерусского государства. Это один из самых больших курганных могильников ранней средневековой эпохи в Европе.