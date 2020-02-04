Фрагмент из неснятого сериала по «Звездным войнам» слили в Сеть

По данным издания, Лукас намеревался снять сериал «Звездные войны: Подземный мир» еще в 2005 году. Однако этот проект не удалось реализовать из-за больших затрат. Видеоигра Star Wars 1313 должна была лечь в основу многосерийного фильма.

Продюсер «Звездных войн» Рик МакКаллум сравнил сюжет неснятого сериала с «Крестным отцом». По ходу сюжета Империя утверждает свою власть по всей галактике, в том числе на центральной планете Корусант.

«Но там есть и группы подпольных боссов, которые контролируют наркотики, проституцию и так далее», — рассказал продюсер.