Фрагмент из неснятого сериала по «Звездным войнам» слили в Сеть
На видеохостинге YouTube опубликовали небольшой фрагмент из несостоявшегося сериала по мотивам саги Джорджа Лукаса «Звездные войны». Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на иностранные СМИ.
По данным издания, Лукас намеревался снять сериал «Звездные войны: Подземный мир» еще в 2005 году. Однако этот проект не удалось реализовать из-за больших затрат. Видеоигра Star Wars 1313 должна была лечь в основу многосерийного фильма.
Продюсер «Звездных войн» Рик МакКаллум сравнил сюжет неснятого сериала с «Крестным отцом». По ходу сюжета Империя утверждает свою власть по всей галактике, в том числе на центральной планете Корусант.
«Но там есть и группы подпольных боссов, которые контролируют наркотики, проституцию и так далее», — рассказал продюсер.