Культура 03 июля 2023, 18:39 Фотовыставку в честь Владимира Маяковского открыли в парке на северо-западе Москвы Фотовыставку в честь Владимира Маяковского открыли в московском парке «Северное Тушино» Сайт мэра и правительства Москвы

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Фотовыставка «Маяковский. Стиль. Имидж. Личность» Государственного музея В. В. Маяковского, приуроченная к 130-летию поэта, открылась в московском парке «Северное Тушино». Об этом сообщила столичная мэрия.

Экспозицию посвятили стилю Владимира Маяковского. Ее сопроводили текстами и воспоминаниями современников. Уникальная серия фотографий позволит проследить, как под влиянием Лили Брик из эпатажного футуриста поэт превратился в советского денди. Посетители смогут узнать, каким он был в повседневной жизни, о его привычках, увлечениях и о том, как трудился над своим имиджем.

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Выставка из пяти разделов открылась на центральной площади парка «Северное Тушино». Посетить экспозицию можно бесплатно до 31 июля.

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