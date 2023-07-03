03 июля 2023, 18:39
Фотовыставку в честь Владимира Маяковского открыли в парке на северо-западе Москвы
Фотовыставку в честь Владимира Маяковского открыли в московском парке «Северное Тушино»
Фотовыставка «Маяковский. Стиль. Имидж. Личность» Государственного музея В. В. Маяковского, приуроченная к 130-летию поэта, открылась в московском парке «Северное Тушино». Об этом сообщила столичная мэрия.
Экспозицию посвятили стилю Владимира Маяковского. Ее сопроводили текстами и воспоминаниями современников. Уникальная серия фотографий позволит проследить, как под влиянием Лили Брик из эпатажного футуриста поэт превратился в советского денди. Посетители смогут узнать, каким он был в повседневной жизни, о его привычках, увлечениях и о том, как трудился над своим имиджем.
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Выставка из пяти разделов открылась на центральной площади парка «Северное Тушино». Посетить экспозицию можно бесплатно до 31 июля.
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