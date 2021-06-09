Фотовыставка снимков московских предприятий открылась на Арбате

Популярный формат инстаграм-фотографий «Следуй за мной» вышел в офлайн. Выставку с таким названием открыл на Арбате столичный департамент инвестиционной и промышленной политики. Главная особенность — все снимки сделаны на предприятиях Москвы.

«Мы соединились с суперталантливыми креаторами и создали наши кадры „Следуй за мной“, с ребятами создали каждый завод в отдельной стилистике с отдельным вкусом», — рассказал фотограф, создатель проекта #FollowMeTo Мурад Османн.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого предприятия — своя эстетика. От исторической архитектуры электрозавода до современного индастриала Московского НПЗ.

«Площадкой для съемок стал новейший комплекс переработки нефти „Евро+“, запущенный в работу в прошлом году. Он не только энергоэффективный и экологичный, но и своего рода предмет технического искусства», — отметил пресс-секретарь Московского НПЗ Федор Казанцев.

Источник фото: телеканал «360»

В московской промышленности трудится каждый 10-й житель столицы. Авторы уверены, что каждый из них найдет отклик в этих работах и сможет по-новому взглянуть на привычные в городе заводы.

Что касается современной промышленности, мы уже не раз об этом говорили, что для нас, как для города, она должна быть прежде всего экологичная, с определенным уровнем автоматизации, с определенным уровнем внедрения цифровизации, ну и самое главное — она должна быть как минимум высокомаржинальная Александр Прохоров руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы.

Источник фото: телеканал «360»

На выставке организовали фотозону. Поэтому оказаться по ту сторону кадра смогли и зрители.