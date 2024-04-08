Культура 08 апреля 2024, 18:33 Фотовыставка открылась на фасадах Дома офицеров Черноморского флота в Севастополе

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В воскресенье, 7 апреля, в Севастополе открылась фотовыставка на фасадах Дома офицеров Черноморского флота. Она посвящена 80-летней годовщине освобождения Крыма и Севастополя от оккупации нацистами, передала «Вечерняя Москва».

Герои-освободители, изображенные на плакатах, учавствовали в наступательной операции Крыма с 8 апреля по 12 мая 1944 года. В частности, на фотографиях — бойцы войска 4-го Украинского фронта и Отдельной Приморской армии. Также — Черноморского флота и Азовской военной флотилии.

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Как отметили организаторы, цель выставки — укрепить патриотическое настроение севастопольцев и туристов, посещающих город.

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