Фотовыставка генерального консульства Турции откроется в Летнем саду Петербурга

В Летнем саду Санкт-Петербурга турецкое генеральное консульство планирует открыть выставку под названием «Красоты Турции». Об этом написал «Петербургский дневник».

Ее главным организатором станет турецкая Ассоциация фотожурналистов.

«Прежде всего, 15–22 июня 2022 года, при поддержке правительства Санкт-Петербурга и АО „Ичташ Иншаат“ (одной из основных турецких фирм, работающих в регионе), мы откроем фотовыставку в Летнем саду. На выставке будут представлены работы, участвующие в ежегодном соревновании „Красоты Турции“, организованном Ассоциацией фотожурналистов Турции», — рассказал генеральный консул Турции в Петербурге Озгюн Талу.

Он также добавил, что после летних каникул генконсульство продолжит создавать совместные культурные проекты с Северной столицей.