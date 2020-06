Фоторежим будет доступен с первого дня в The Last of Us Part II

Дарья Морозова Вторая часть игры The Last of Us появится на следующей неделе с полным пакетом обновлений. Об этом сообщил портал «Экономика сегодня» По данным разработчиков, в игре появятся фоторежим и галерея с картинками. Также стало известно, что среди обновлений будут такие, которые необходимы для повышения удобства для пользователей с ограниченными возможностями. Поделиться статьей