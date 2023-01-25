Культура 25 января 2023, 16:12 Фотограф Александр Мазуров запечатлел особенности жизни кочевников Ямала

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Тревел-фотограф Александр Мазуров, также являющийся послом программы «Родные города» компании «Газпром нефть», на протяжении недели жил в Полярно-Уральском природном парке Ямала и запечатлел жизнь кочевников. Об этом сообщил «ФедералПресс».

Александр Мазуров смог наблюдать, как коренные народы клеймили оленей, плели арканы и заготавливали специальную зимнюю одежду — ягушки и малицы. Свой фотодневник он назвал «Жить по-своему».

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«Они могут прожить всю жизнь, ни разу не выехав за пределы своего региона, и в то же время готовы преодолеть десятки километров по вечной мерзлоте. Не привыкли выражать свои чувства открыто, но влюбляются сильно, без страха», — написал Александр Мазуров.