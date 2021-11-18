Фотоальбом с уникальными снимками диджея МС Вспышкина появится в Петербурге

Родные и друзья Владимира Туркова, более известного как МС Вспышкин, готовятся к издательству альбома с фотоснимками, которые посвящены этому незаурядному человеку. Владимир Турков скончался на станции метро «Улица Дыбенко» 10 лет назад. Об этом написал «Петербургский дневник».

В Сети запустили специальный сайт, куда все желающие могут прислать совместные снимки с диджеем. По словам друзей МС Вспышкина, он был весьма неординарной личностью.

«Можно сказать, что Владимир попал в группу случайно (имеется ввиду группа „MC Вспышкин & Никифоровна“ — ред.). Он много снимался в массовках „Ленфильма“. Режиссерам нравился его образ — большая седая борода, веселый взгляд, энергичный. И как-то так он оказался на кастинге одной из радиостанций, которая, как потом выяснилось, и собирала группу», — рассказала писатель и художница Ирина Дудина.

По словам известного петербургского художника Дмитрия Шагина («Митьки»), Владимир Турков был яркой фигурой для Санкт-Петербурга, своеобразной местной достопримечательностью.

«Он своим присутствием делал жизнь людей ярче. Теперь, после его смерти, наш город явно стал более тусклым», — резюмировал он.