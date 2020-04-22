Фото и записи Тарковского выставили на онлайн-аукцион

Вице-президент Международного фонда Тарковского, его ассистент Марианна Чугунова рассказала, какие материалы выставят на торги.

«Это не сценарий, как пишут в прессе, а два небольших листочка. Один машинописный, на котором Тарковский зачеркнул несколько слов и написал пару фраз. Второй листок целиком написан от руки», — уточнила она.

По данным издания, рукописный листок — это рабочий материал к картине «Зеркало», на котором написаны реплики к сценам «У дома» и «Мост». А в машинописном листе — финал сцены «Ожидание» из того же фильма.

Кроме того, на аукционе представлены несколько фотографий. В частности, снимок Тарковского со съемочной площадки «Белого, белого дня» и фотография актера и режиссера Донатаса Баниониса на съемках «Соляриса».