Фото и записи Тарковского выставили на онлайн-аукцион
Рабочие материалы и фотографии кинорежиссера Андрея Тарковского сегодня будут представлены на онлайн-аукционе в Москве. Об этом сообщил сайт телеканала «Звезда».
Вице-президент Международного фонда Тарковского, его ассистент Марианна Чугунова рассказала, какие материалы выставят на торги.
«Это не сценарий, как пишут в прессе, а два небольших листочка. Один машинописный, на котором Тарковский зачеркнул несколько слов и написал пару фраз. Второй листок целиком написан от руки», — уточнила она.
По данным издания, рукописный листок — это рабочий материал к картине «Зеркало», на котором написаны реплики к сценам «У дома» и «Мост». А в машинописном листе — финал сцены «Ожидание» из того же фильма.
Кроме того, на аукционе представлены несколько фотографий. В частности, снимок Тарковского со съемочной площадки «Белого, белого дня» и фотография актера и режиссера Донатаса Баниониса на съемках «Соляриса».