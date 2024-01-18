Культура 18 января 2024, 17:13 Фото 1930-х годов, которое пропало из Третьяковской галереи, обнаружили в «Клубе коллекционеров графики»

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На аукционе «Клуба коллекционеров графики» представителям Государственной Третьяковской галереи удалось распознать пропавшую из музея старинную фотографию 1930-х годов, на которой изображена картина XVIII века по мотивам произведения Георга Гроота «Портрет Елизаветы Петровны на коне с арапчонком». Об этом написало РИА «Новости».

Как уточнил сайт kp.ru, снимок пропал в тот момент, когда галерея работала в режиме библиотеки и выдавала отпечатки на дом сотрудникам и исследователям. Фотографию распознали по треугольнику синего цвета на обратной стороне снимка.