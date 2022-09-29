Форум малых музеев начнется в Ленобласти 1 октября | 360°

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Форум малых музеев начнется в Ленобласти 1 октября

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Фестиваль «Форум малых музеев» пройдет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Он начнется 1 октября, сообщило ИА «Невские новости».

Мероприятие продлится до 10 октября. Основными темами этого года станут 350-летний юбилей Петра Великого и 100-летие образования СССР.

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«Форум малых музеев — это уникальный шанс посетить такие музеи, о которых вы, возможно, даже не слышали», — сообщили организаторы.

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