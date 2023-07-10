Эксклюзив 10 июля 2023, 01:49 «Формирует смыслы». Дизайнер Владимир Викью объяснил важность искусства в жизни человека Дизайнер Владимир Викью: искусство формирует смыслы и влияет на будущее цивилизации Телеканал «360»

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Искусство является важной частью цивилизации, ведь оно формирует смыслы будущего. Об этом в интервью ведущей «360» Марусе Михейчик в программе «Тет-а-тет с Марусей» заявил дизайнер, президент международного детского конгресса, преподаватель факультета искусств МГУ Владимир Викью.

«Искусство — это важная часть нашей жизни, причем не только отдельно каждого человека, но и, в целом, цивилизации. Ведь оно формирует смыслы. А сейчас они потеряны, размыты. Сейчас образ будущего непонятен, поэтому его нужно сформулировать», — сказал он.

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По мнению Викью, мода в мире закончилась с изобретением мини-юбки. После этого мода не сказала ни одного нового слова и в разных странах наблюдается тиражирование одного и того же по спирали. На вопрос о своей деятельности, он ответил, что занимается ремеслом.

«Я беру предмет, не важно, это человек, которого нужно одеть, или картинка, которую нужно украсить интерьер, и украшаю с точки зрения экономики, красоты и так далее. Это мое ремесло», — объяснил дизайнер.

У Викью три высших образования, которые не связаны с дизайном. Первое — инженер системотехник в строительстве, второе — продюсер-менеджер исполнительских искусств и третье — юрист-международник прав Евросоюза.

«Я нигде не учился дизайну, с детства рисую. Жизнь сама вывела меня на это ремесло. Повлияли и гены — у меня предки этим занимались, чем я очень горжусь», — отметил он.

Владимир Викью преподает на кафедре МГУ семиотики и искусства историю семиотики костюма. Он считает семиотику — науку о знаках и знаковых системах — очень важной для современности.