«Ford против Ferrari» завоевал российский кинопрокат

По информации «Газеты.ru», за четыре дня лента собрала 214,5 миллиона рублей.

В российский прокат фильм американского кинорежиссера и сценариста Джеймса Мэнголда вышел 14 ноября. Главные роли в нем достались британо-американскому актеру Кристиану Бейлу и американскому актеру Мэтту Деймону.

Второе место в рейтинге по кассовым сборам заняла кинокартина «Ангелы Чарли», созданная американской актрисой кино, телевидения и озвучивания и кинорежиссером Элизабет Бэнкс. Фильм уже собрал 70,5 миллиона рублей.

Третье место досталось анимационному фильм «Семейка Аддамс». Он получил 69,7 миллиона рублей.