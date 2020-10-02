Fоrbеs назвал самых высокооплачиваемых актрис мира

Звезда сериала «Американская семейка» София Вергара названа самой высокооплачиваемой актрисой в мире. За 2020 год она заработала 43 миллиона долларов.

Рейтинг самых высокооплачиваемых актрис в мире опубликовал на своем сайте американский журнал Forbes.

На второй строчке разместилась актриса, режиссер и продюсер Анджелина Джоли. Заработок Джоли за 2020 год оценили в 35,5 миллиона долларов. Примечательно, что актриса одна из немногих в рейтинге, кто почти все свои деньги получил от традиционных кинотеатральных релизов, а не от стриминговых сервисов.

Тройку лидеров замыкает израильская актриса и модель Галь Гадот. Ее доход составил 31,5 миллиона долларов. Большую часть этих денег актриса получила за главную роль в картине «Чудо-женщина: 1984».

В топ-10 самых высокооплачиваемых актрис в мире вошли Мелисса Маккарти, Мерил Стрип, Эмили Блант, Николь Кидман, Эллен Помпео, Элизабет Мосс и Виола Дэвис.

В сумме, как отмечает издание, актрисы заработали на 20% меньше, чем за 2019-й.

В сентябре Forbes назвал самого высокооплачиваемого футболиста мира — им стал форвард «Барселоны» Лионель Месси. В 2020 году его доход составил 126 миллионов долларов. Отмечалось, что 34 миллиона долларов из указанной суммы — это рекламные контракты Месси, оставшиеся 92 миллиона — зарплата в каталонской команде.