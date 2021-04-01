Фонтан «Принцесса Турандот» на столичном Арбате отремонтируют

Фонтан «Принцесса Турандот» с позолоченной скульптурой, который находится на Арбате в Москве, отремонтируют, сообщили на официальном сайте мэра столицы.

Автором скульптурной группы является Александр Бурганов. Это фонтан с гранитной чашей овальной формы и бортиками в виде лавочки. В центре установлена статуя принцессы Турандот, которая восседает на троне, написало ИА НСН.

«Для того чтобы привести памятник в порядок, по заказу Мосгорнаследия ведется разработка проекта ремонта. Работы коснутся и фонтана, и изящной позолоченной скульптуры принцессы», — заявил глава столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

По его словам, перед началом работ специалисты проведут библиографические и историко-архивные исследования памятника. Ремонт назначен на 2022–2023 годы.