Фонду кино вернули долг в размере 51 миллиона рублей

Студия «Ленфильм» вернула Фонду кино долг в размере 51 миллиона рублей. Эта сумма выделялась на поддержку съемок фильмов «Контрибуция» и «Три дня до весны», сообщил ТАСС.

Студия смогла погасить долг только за счет продажи земельного участка на улице Тамбасова. Прокат картин режиссеров Сергея Снежкина и Александра Касаткина не позволили «Ленфильму» вернуть деньги в назначеннный срок, написало РИА ФАН.

Компания была создана в России 5 марта 1914 года. По словам председателя совета директоров «Ленфильма» Федора Бондарчука, экономическое состояние студии в данный момент нормализовано.