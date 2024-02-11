Культура 11 февраля 2024, 12:20 Фонд кино создаст центр документального кинопроизводства в Луганске Фонд кино объявил об открытии центра для работы съемочных групп на базе ЛГАКИ Unsplash

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Фонд кино в 2024 году откроет на базе Луганской государственной академии культуры и искусств имени Матусовского центр документального кинопроизводства. Об этом сообщил Луганский информационный центр.

Центр оснастят всем необходимым для работы: оборудованием для съемок и монтажа, серверами, чтобы можно было хранить материалы. Открытие пройдет в рамках проекта «Форпост», созданного для реализации различных общественно полезных инициатив.

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«Фонд кино ежегодного проводит отборы организаций кинематографии в целях поддержки производства национальных фильмов», — отметили в компании.

Ранее в Подмосковье для молодежи стали устраивать кинопоказы документальных лент. В декабре школьники и студенты посмотрели фильм о героинях Донбасса «Я ушла на войну». Автор картины журналистка Ольга Кирий рассказала юным зрителям о проблемах, с которыми сталкиваются военкоры, об особенностях съемки документального кино и поиске героев для него.