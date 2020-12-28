Фонд кино поддержал идею трансляций концертов и спектаклей

Трансляция концертов и спектаклей в кинотеатрах — замечательная идея, которая поможет выступлениям не исчезать в небытие. Такая практика уже существует, но ее развитие пойдет всем лишь на пользу. Об этом «360» заявили в Фонде кино.

«Мне кажется, это замечательная идея — дать такое поручение, чтобы эта программа получила свое развитие. Потому что, действительно, спектакли отыгрываются и уходят в небытие — к сожалению, мы их теряем», — подчеркнул исполнительный директор Фонда кино Антон Малышев.

Малышев отметил, что практика показа спектаклей в офлайн-кинотеатрах уже давно существует и занимает свою нишу. При этом онлайн-кинотеатры начали показывать театральные постановки и концерты в основном благодаря коронавирусу. Пандемия и самоизоляция дали этому направлению серьезное развитие, уточнил Малышев. В пример он привел онлайн-кинотеатр Okko, который запустил целую программу с концертами ведущих музыкальных коллективов.

«Это тоже, мне кажется, было очень важной программой, которая помогла пережить карантин. Поэтому мне кажется, что такое поручение и его исполнение приведет к тому, что это направление будет расти, развиваться. Это замечательно», — заключил собеседник.

Ранее президент России Владимир Путин поручил правительству выделить дополнительные деньги, чтобы организовать онлайн-трансляции из кинозалов. Кроме того, он велел определить формы компенсации и объемы помощи, которые необходимы каждому из регионов страны, чтобы выполнить задачу по поддержке культуры.