Фонд кино объявил, какие пострадавшие от пандемии организации получат поддержку

Фонд кино поддержит организации, осуществляющие производство, прокат и показ национальных фильмов, которые пострадали во время пандемии коронавируса. Всего заключено почти 700 договоров о получении федеральных субсидий.

«Заключено 699 договоров на оказание поддержки организациям, пострадавшим от негативных экономических последствий пандемии новой коронавирусной инфекции. Из них: 645 договоров на оказание поддержки организациям, осуществляющим показ национальных фильмов, 54 договора с организациями, осуществляющими производство и прокат национальных фильмов», — сообщили на сайте фонда.

Среди организаций, которые получат федеральные субсидии, «Амедиа Продакшн», «Студия Первый А», кинокомпания СТВ, АО «Синема Парк», ООО «Глобал Синема» и другие.

В конце ноября премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о выделении из резервного фонда около 4,2 миллиарда рублей на поддержку киноотрасли. Федеральные субсидии должны быть разделены между кинотеатрами и кинокомпаниями в равных частях.