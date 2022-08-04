Фонд художественного музея Югры пополнили 12 тысяч экспонатов

Предприниматель и один из крупнейших коллекционеров искусства советской эпохи Владимир Некрасов предоставил фонду художественного музея Югры уникальные экспонаты. Об этом написал сайт kp.ru.

Среди картин и скульптур имеются творения таких известных авторов как Илья Глазунов, Владимир Игошев, Петр Кончаловский, Юрий Львов, Нина Славина и других.

Министр культуры России Ольга Любимова рассказала, что предметы искусства поступили в фонд музея благодаря подписанному трехстороннему соглашению о сотрудничестве между министерством культуры РФ, правительством Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и Владимиром Некрасовым.

«Нам необходимо бережно сохранять то, что уже существует и следить за тем, чтобы эти пространства развивались, но, тем не менее, нам очень ценно и дорого, когда появляются новые пространства и новые музеи. Особенно важно, чтобы государство с большим вниманием и заботой относилось к тем людям, которые возвращают это значимое направление для нашей страны — меценатство», — добавила она.