Florence + The Machine представила саундтрек к фильму «Круэлла»

Группа Florence + The Machine представила трек Call Me Cruella, который сопроводит фильм «Круэлла» от киностудии Disney. Видео доступно на YouTube.

По словам вокалистки коллектива Флоренс Уэлч, первые песни, которые она научилась петь, — композиции из Disney. По ее мнению, злодеи часто получали наилучшие номера и песни.

«Так что помочь создать и исполнить песню для Круэллы — это исполнение давней детской мечты», — привело ее слова издание NME.

По сюжету действие в фильме разворачивается в 1970-х годах в Лондоне. Создатели картины отметили, что Florence + The Machine смогли в своем треке охватить эстетику сырого рока столицы Британии на стыке 1960-х и 1970-х годов.

Мировая премьера фильма состоится 28 мая, в России киноленту покажут 3 июня. Главную роль сыграла Эмма Стоун, написало ИА НСН.