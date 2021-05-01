Финн Уиттрок сыграет главную роль в сериале HBO по комиксам DC

Известный по роли в фильме «Ла-Ла-Лэнд» американский актер Финн Уиттрок получил главную роль в новом сериале стримингового сервиса HBO Max по комиксам DC о «Зеленом фонаре». Об этом сообщил сайт Deadline.

Создатели уже заявили, что из сериал охватит несколько десятилетий, начиная с 1941 года до наших дней в которых покажут, как известных, так и новых персонажей новой Вселенной.

Известно, что на экране появится самый первый Зеленый фонарь Алан Скотт. Про него известно только то, что он перешел на службу в ФБР.

Как сообщило ИА Nation News, Финна Уиттрока зрители знают по сериалу «Американская история ужасов» и фильму «Ла-ла-ленд». Съемки сериала начнут в этом году, но дата премьеры пока неизвестна.

Попытки снять историю Зеленого фонаря для полнометражного метра были. Картина вышла в 2011 году, где главную роль сыграл Райан Рейнольдс. Но успеха фильм не сыскал. Он едва отбил потраченные на производство 200 миллионов долларов. Продюсеры намеревались снять продолжение картины, но после провала отказались от этой идеи.

Райан Рейнольдс нашел себя в роли супергероя вселенной Marvel, представ перед зрителями в роли «болтливого наемника» «Дэдпула».