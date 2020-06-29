Финансирование народных промыслов России увеличат на 250 млн рублей

За прошедший месяц 30 предприятий НХП воспользовались государственной поддержкой.

«Одним предоставили отсрочку налогов и страховых платежей, другим — денежные средства для сохранения трудовых коллективов», — отметила Гульназ Кадырова.

Государство продолжит оказывать финансовую поддержку предприятиям. До конца 2020 года Министерство промышленной торговли планирует выделить этой отрасли 250 миллионов рублей на компенсацию расходов по социальным и страховым выплатам. Дополнительные средства направят на продолжение национального проекта «Культура». Программа позволит создавать музыкальные инструменты и продавать по доступной цене на территории РФ.