Финансирование народных промыслов России увеличат на 250 млн рублей
Предприятия народно-художественных промыслов (НХП) не досчитались 70% продаж из-за режима самоизоляции в России. Минпромторг предложил компенсировать расходы. Об этом рассказала замминистра промышленности и торговли РФ Гульназ Кадырова в авторском проекте журналиста «Парламентской газеты».
За прошедший месяц 30 предприятий НХП воспользовались государственной поддержкой.
«Одним предоставили отсрочку налогов и страховых платежей, другим — денежные средства для сохранения трудовых коллективов», — отметила Гульназ Кадырова.
Государство продолжит оказывать финансовую поддержку предприятиям. До конца 2020 года Министерство промышленной торговли планирует выделить этой отрасли 250 миллионов рублей на компенсацию расходов по социальным и страховым выплатам. Дополнительные средства направят на продолжение национального проекта «Культура». Программа позволит создавать музыкальные инструменты и продавать по доступной цене на территории РФ.