Финальный трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето вышел на YouTube

В Сети появился финальный трейлер фильма «Морбиус» киновселенной Marvel. Премьера ленты в России запланирована на 24 марта. Главную роль в ней сыграет Джаред Лето.

Выпуск фильма от Sony должен был состояться еще в 2020 году. Релиз «Морбиуса» откладывали шесть раз.

Главным героем киноленты стал Майкл Морбиус, который с детства страдал от редкого заболевания крови. Посвятив всю жизнь поиску лекарства, однажды он решился на отчаянный эксперимент. В результате опыта тело Морбиуса изменилось, а сам он превратился в кровожадного монстра.