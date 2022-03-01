Финальный трейлер «Морбиуса» с Джаредом Лето вышел на YouTube
Премьера «Морбиуса» в России должна состояться 24 марта
В Сети появился финальный трейлер фильма «Морбиус» киновселенной Marvel. Премьера ленты в России запланирована на 24 марта. Главную роль в ней сыграет Джаред Лето.
Выпуск фильма от Sony должен был состояться еще в 2020 году. Релиз «Морбиуса» откладывали шесть раз.
Главным героем киноленты стал Майкл Морбиус, который с детства страдал от редкого заболевания крови. Посвятив всю жизнь поиску лекарства, однажды он решился на отчаянный эксперимент. В результате опыта тело Морбиуса изменилось, а сам он превратился в кровожадного монстра.