Финальная серия «Простоквашино» вышла на YouTube

Павел Деревянко, актер, в финальной серии впервые озвучил пса Шарика. Киностудия перезапустила известный всем сюжет. Обновленная версия разворачивается в современности. Герои пользуются гаджетами и другими атрибутами нашей эпохи. В мультсериале не обошлось и без новых героев — в семье появляется младшая сестра мальчика.

Актер, озвучивающий Шарика, рассказал, что чувствует близость со своим героем. Раньше он тоже много времени проводил в деревне. Также Деревянко заявил об общих чертах характера с Шариком. Герой, как и Деревянко, отличается простотой и наивностью.