Финал «Ведьмака» обрезали во время монтажа. Шоураннер объяснил зачем

Диалог Генри Кавилла и Фрейи Аллан в финале «Ведьмака» сократили буквально до двух фраз во время монтажа, изначально он шел дольше. Об этом в Twitter объявила шоураннер Лорен Хиссрик.

Лорен Хиссрик объяснила фанатам, почему диалог персонажей Генри Кавилла и Фрейи Аллан решено было сократить, в Twiiter. По ее словам, в сериале герои встречаются только один раз, в самом финале, а полная версия диалога содержит отсылку к ранней встрече Геральта и Цири в лесу Брокилон.

В книге Анджея Сапковского именно эта встреча была первой в книге. Тогда Геральт спас Цири от атаки сколопендроморфа, после чего они на время расстались. Из-за того, что этой сцены не было в сериале, фанаты заявили, что финал сезона стал менее значимым и эмоциональным. Однако Хиссрик заметила, что, если бы в сериале сохранялись все рассказы и встречи, Цири появилась бы в лучшем случае во втором сезоне.

«Если зрители в первом сезоне вовлечены лишь в историю Геральта и только потом знакомятся с Йеннифер и через несколько сезонов с Цири, это может сбить с толку. Забудьте охоту на монстров и выбросьте последние два-три года того, что вы смотрели из-за вот этой девочки, которую вы только увидели. Она — ключ к этой вселенной и будет центром всего сюжета в будущем», — написала шоураннер.

Хиссрик также сказала, что рада, что благодаря сериалу зрители знакомятся с книгой, со всеми ее деталями.

Полную версию финального диалога можно прочитать тут.

Сериал «Ведьмак» появился на стриминговом сервисе Netflix 20 декабря. Шоу основано на одноименной серии фантастических романов Анджея Сапковского.