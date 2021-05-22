Финал Евровидения начался на арене Ahoy в Роттердаме

В 22:00 по московскому времени в Роттердаме стартовал финал песенного конкурса Евровидение. Участница от России Manizha выступит под пятым номером.

Первой на сцену выйдет певица из Кипра Елена Цагрину с песней El Diablo. Вслед за ней выступят Анхела Перистери из Албании, Эден Ален из Израиля и группа Hooverphonic из Бельгии. Затем на сцену выйдет Manizha с песней Russian Woman.

После российской исполнительницы зрители смогут увидеть номер певицы Destiny из Мальты — ее не раз называли одной из основных конкуренток Manizha, потому что песни каждой участницы имеют феминистский контекст.

Всего во время Евровидения сразятся 26 стран. 20 участников прошли в финал во время двух полуфиналов, еще пять — это большая пятерка основателей конкурса: Франция, Германия, Италия, Испания и Великобритания. Кроме того, без отбора в финал попал представитель Нидерландов как участник от страны, которая принимает конкурс.

Ранее Manizha запустила в Instagram фотопроект, посвященный русским женщинам, поющим вместе с ней песню Russian Woman. В рамках проекта участницы рассказывают,в чем заключается природа русской женщины.