Финал девятых «Звездных войн» слили в Сеть

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Вышел финальный трейлер «Звездные Войны: Скайуокер. Восход» Подробнее

Два изображения появились на портале Reddit и YouTube. Однако вскоре кинокомпания Disney потребовала удалить их из открытого доступа. Позже автор YouTube-канала World of Geekdom подготовил видеоролик с комментариями по поводу слива изображений. А потом он заявил, что требование руководства Disney о блокировке лучше всего доказывает подлинность кадров. Благодаря «эффекту Стрейзанд» снимки распространятся по интернету.

Спустя время кадры попали в Twitter. Предположительно, на них показана финальная битва джедая Рей против императора Палпатина. Антагонист одет в красную робу, он поднял руки и стреляет из них молниями. Сторону Рей занял отрицательный герой из прошлых двух эпизодов Кайло Рен. В руках у него световой меч голубого цвета, обычно в киновселенной «Звездные войны» такие берут джедаи. Ранее Рен использовал красный меч.

Фильм «Звездные войны: Скайуокер. Восход» покажут на больших экранах в России 19 декабря. Премьера в США пройдет днем ранее. Режиссер — Джей Джей Абрамс.

«Эффект Стрейзанд» — социальный феномен, суть которого заключается в том, что попытка убрать определенную информацию из публичного доступа приводит к ее более широкому распространению.