Филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»

Филологи Государственного института русского языка имени Пушкина объяснили, как правильно произносить слово «ковид», написало РИА «Новости».

Профессор кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий рассказал, что его следует произносить с ударением на вторую гласную. Именно так делает большинство образованных людей, сообщило ИА Nation News.

«Это говорит о том, что такое ударение устоялось и, видимо, таким и останется в ближайшее время», — отметил Осадчий.

По данным «ФедералПресс», научный сотрудник института Александра Ольховская уточнила, что окончательно такая норма еще не укоренилась в русском языке. Как она считает, для этого еще прошло достаточно времени. Вхождение «ковида» в словари может занять около пяти — десяти лет.