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    17 мая 2021, 18:03

    Филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»

    Полина Петрова

    Филологи Государственного института русского языка имени Пушкина объяснили, как правильно произносить слово «ковид», написало РИА «Новости».

    Филологи объяснили, как правильно произносить слово «ковид»

    Профессор кафедры общего и русского языкознания Михаил Осадчий рассказал, что его следует произносить с ударением на вторую гласную. Именно так делает большинство образованных людей, сообщило ИА Nation News.

    «Это говорит о том, что такое ударение устоялось и, видимо, таким и останется в ближайшее время», — отметил Осадчий.

    По данным «ФедералПресс», научный сотрудник института Александра Ольховская уточнила, что окончательно такая норма еще не укоренилась в русском языке. Как она считает, для этого еще прошло достаточно времени. Вхождение «ковида» в словари может занять около пяти — десяти лет.