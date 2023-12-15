Культура 15 декабря 2023, 12:44 Филолог Усачева: подросткам нужно продемонстрировать близкую к их мировоззрению литературу

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Модератор-филолог Евгения Усачева прокомментировала проблему подросткового чтения. Каждый человек обладает тягой к литературе, однако необходимо найти свое произведение, отметила эксперт в беседе с Тульской службой новостей.

По словам специалиста, у некоторых детей любовь к искусству слова проявляется через интерес к подкастам, аудиокнигам и другому подобному контенту. По сути, школьники потребляют книги в ином формате, объяснила филолог.

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Она добавила, что молодежи нужно продемонстрировать понятную и близкую к их мировоззрению литературу. Именно такие произведения позволят подросткам порассуждать над важными проблемами без особого стресса.