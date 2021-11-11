Патриарх Московский и всея Руси Кирилл предложил регулировать использование вульгаризмов в языке. Филолог, лингвист Людмила Зубова раскритиковала эту идею. Об этом сообщила «Говорит Москва».

Патриарх заявил, что в стране развивается «нездоровая мода на слепое калькирование иностранных выражений и синтаксических конструкций». Однако Зубова отметила, что в русском языке довольно небольшой процент заимствований, поэтому необходимости в специальном ограничении на их использование нет.

«Очень плохо отношусь к этой идее. Это абсолютно бессмысленно, потому что язык будет себя вести так, как ему надо, и люди будут вести себя так, как им надо. Нет, в этом необходимости. С языком все в порядке», — заявила она.