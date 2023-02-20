Культура 20 февраля 2023, 16:44 Филолог Наталья Пращерук предложила наказывать за мат в публичных местах

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Нужно ввести штрафы за то, что люди используют ненормативную лексику в публичных местах, а также со сцены и в социальных сетях. Об этом «ФедералПресс» заявила литературовед, доктор филологических наук, профессор кафедры русской литературы филологического факультета УрФУ им. А. М. Горького Наталья Пращерук.

По ее мнению, в России очень остро стоит проблема мата, и с каждым годом она только усугубляется. Пращерук считает, что повсеместное использование брани разрушает русский язык.

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«Это невозможно: звучит с театральных площадок, в официальной почти что речи, в социальных сетях, причем приличные люди — известные артисты, писатели, чиновники», — заявила Наталья Пращерук.

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Она предложила депутатам Госдумы разработать законопроект, согласно которому за матерные слова в публичных местах будут назначать штрафы. Также это касается и студентов в стенах университетов.