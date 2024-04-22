Культура 22 апреля 2024, 17:53 Филолог Аствацатуров: в петербургском музее Набокова подготовили обширную программу лекций к юбилею писателя

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В Петербурге в музее Набокова, который находится на Большой Морской улице, подготовили обширную программу, посвященную 125-летию со дня рождения писателя. Об этом «Петербургскому дневнику» рассказал филолог Андрей Аствацатуров, который руководит учреждением культуры.

Он отметил, что, во-первых, для посетителей разработали большую программу лекций о Владимире Набокове. Для этого пригласили экспертов, специализирующихся на жизни и творчестве писателя.

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«Мы собрали набоковедов Санкт-Петербургского государственного университета — наших лучших педагогов и ученых, чтобы они читали лекции о Владимире Набокове», — рассказал Андрей Аствацатуров.

Он добавил, что в музее также проведут выставки на смежные темы. В частности, одну из них посвятили летчице Лидии Зверевой. Аствацатуров объяснил выбор темы тем, что в семье Набоковых очень уважали все достижения техники.

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