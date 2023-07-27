Культура 27 июля 2023, 19:27 Фильмы с участием актера Владимира Басова покажут в российских кинотеатрах

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В пятницу, 28 июля, телеканал «Мосфильм. Золотая коллекция» проведет марафон фильмов с участием актера Владимира Басова. Об этом написала «Газета.Ru» со ссылкой на пресс-службу вещателя.

Марафон будет длиться три дня. В первый день зрителям покажут комедию Константина Воинова «Дача», комедию «Будьте моим мужем», фильм «Дни Турбиных» и «По семейным обстоятельствам». Вечером того же дня стартует фильм Георгия Данелии «Афоня».

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Сатирическую комедию «Нейлон 100%» покажут в 1:45. В Мосфильме рассказали, что киномарафон приурочен к 100-летию со дня рождения актера.