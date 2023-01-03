Культура 03 января 2023, 18:41 Фильмы о героях спецоперации снимут в России Президент Путин поручил Минобороны помочь документалистам в создании фильмов о героях СВО РИА «Новости»

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Министерство обороны России поможет военным документалистам в создании фильмов о подвигах героев специальной операции на Украине. Соответствующее поручение дал президент Владимир Путин, его опубликовали на сайте Кремля.

«Министерству обороны при участии Комитета семей воинов Отечества оказать содействие в создании кинематографических материалов об участниках спецоперации, проявивших героизм, мужество и отвагу», — сказано в поручении главы государства.

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Путин также потребовал к 1 февраля предоставить предложения о проведении фестиваля документального патриотического кино.

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Кроме того, Путин поручил министру обороны Сергею Шойгу отчитаться о снабжении участников специальной операции необходимым обмундированием и оружием.

Президент России отказался от традиционного новогоднего обращения к соотечественникам на фоне Кремля, поздравив население на фоне военнослужащих, задействованных в проведении спецоперации на Украине, писал RT.

Российский лидер заявил, что прошедший год заложил основы дальнейшей независимости государства, что он был полон важнейших судьбоносных решений.