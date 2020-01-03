Фильмы Disney побили рекорд по сборам в истории Голливуда

Disney стала первой студией в истории Голливуда, заработавшей больше 11 миллиардов долларов сборами. Если учесть показатели дочерней студии Fox, заработок медиаконгломерата приближается к 13,7 миллиарда долларов.

Disney в 2019 году заработал 3,76 миллиарда долларов в Северной Америке и 7,35 миллиарда в остальном мире, сообщил сайт Variety. Причем с таким результатом студия побила свой собственный же рекорд от 2016 года.

Издание отмечает, что компании удалось добиться таких результатов благодаря успеху картин «Мстители. Финал», «Король Лев», «Холодное сердце 2». Причем мультфильм об Эльзе и Анне еще может прибавить, пока же «Холодное сердце 2» собрало 1,26 миллиарда долларов. Disney смогла побить свой рекорд еще до выхода самой ожидаемой своей картины — «Скайуокер. Восход».

«Студия постоянно помещает в таблицу сборов самые недостижимые цифры, предлагая разнообразные и невероятные фильмы, которые люди смотрят по доброй воле и чья ценность растет с годами», — прокомментировал успехи Disney медиааналитик Comscore Пол Дергарабедян.

Variety отметило, что сервис Disney+, который запустился в ноябре, еще сильнее увеличил кассу.