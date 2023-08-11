Культура 11 августа 2023, 23:37 Фильму «Семнадцать мгновений весны» исполнилось полвека РИА «Новости»

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Премьера фильма «Семнадцать мгновений весны» состоялась 50 лет назад. Литературной основной картины стала книга Юлиана Семенова. Съемки проходили не только в Москве, но и в ГДР, Грузии и Латвии, рассказало РИА «Новости».

Режиссер Татьяна Лиознова заставляла актеров тщательно репетировать все сцены — она не любила отступать от сценария. Впрочем, казусы все же случались. Например, когда к актеру Вячеславу Тихонову на съемках подбежал пес. И, кстати, знаменитая немая сцена встречи Штирлица с женой в кафе изначально в сценарии отсутствовала — ее предложил включить Тихонов, которому рассказал похожую историю знакомый разведчик.

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Считается, что Штрилица мог сыграть Иннокентий Смоктуновский или Олег Стриженов. Режиссер признавалась, что рассматривала и другие варианты, однако выбрала того, кто был на тот момент «совершенно свободен». А Гитлера мог сыграть Леонид Куравлев, но признавался, что его природа «была против».

Картину раскрасили ко Дню Победы в 2009 году, серии сократили на четверть экранного времени каждую. Однако оригинальная версия осталась в Сети.