Sony начала работать над фильмом «Веном 3»

Поклонники фильма «Веном» смогут увидеть продолжение истории. Продюсер кинокомпании Sony Эми Паскаль заявила, что разработка третьей части картины уже началась.

«Сейчас мы находимся на стадии планирования», — сказала продюсер изданию Collider.

Она пояснила, что сейчас сотрудники кинокомпании активно работают над запуском фильма «Человек-паук: Нет пути домой». В связи с этим создание «Веном 3» пока находится на самом раннем этапе. Новая лента о Человеке-пауке выйдет в прокат уже 15 декабря.

Ранее исполнитель главной роли в «Веноме» Том Харди говорил, что третья часть фильма появится только в том случае, если «Веном 2» хорошо покажет себя в прокате. Российские зрители увидели продолжение истории 30 сентября 2021 года. Всего за один уик-энд американский блокбастер собрал более миллиарда рублей.

Режиссер картины Эндрю Серкис называл свою работу необычной историей любви. В ленте раскрыты отношения между симбиотом и хозяином. Как отмечал режиссер, дружба главных героев, хоть и наполнена стрессом, но представляет собой любовь.