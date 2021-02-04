Никита Ефремов появится в голливудском фильме «Тетрис»

Актер Никита Ефремов начал сниматься в голливудском фильме об истории создания видеоигры «Тетрис». Он появится в картине вместе с валлийским актером Тэроном Эджертон, снявшимся в двух частях Kingsman.

Ефремов не стал комментировать информацию о съемках в голливудском фильме, пишет РИА «Новости». При этом актер неоднократно показывал подписчикам в Instagram фотографии из Глазго. Именно в этом городе сейчас идет работа над «Тетрисом». Один из снимков был сделан на фоне собора.

Также в Twitter появились кадры со съемочной площадки, где Ефремов сидит за рулем машины. Рядом с автомобилем находятся Эджертон и российская актриса Софья Лебедева.

Сюжет биографического фильма Джона С. Бейрда будет разворачиваться вокруг создания и выпуска популярной видеоигры «Тетрис». Съемки картины начались зимой 2020 года. Эджертон получил роль создателя игры Хэнка Роджерса. В одном из интервью актер заявил, что фильм будет выдержан в тоне картины «Социальная сеть» Дэвида Финчера.