Названа самая сложная сцена из фильма «Отряда самоубийц»

Режиссер Джеймс Ганн в интервью Джимми Киммелу рассказал, какой была самая сложная сцена в фильме «Отряд самоубийц: Миссия навылет». Он заявил, что в этом эпизоде подвешенная за руки Харли Квин (Марго Робби) умудряется пальцами ног достать ключ, подтянуться и ногой открыть замок. Осторожно, текст содержит спойлеры!

Джеймс Ганн признался, что ожидал от актрисы больших усилий. Но она справилась с задачей.

«Она — как человек-швейцарский нож, который способен так сложиться и сделать это. Я смотрел на это, и мучения Марго стали моим любимым днем на съемках», — сказал режиссер.

Он посетовал, что в процессе монтажа заметил, что локон актрисы закрывает ее лицо. Поэтому можно заподозрить, что трюк выполняла дублерша. Исправить этот кадр оказалось невозможно, и это стало самым большим разочарованием для Ганна. Он счел своим долгом заверить поклонников фильма, что Марго Робби сыграла ее сама.

Актриса заявила, что у нее не было проблем с этой сценой. Она поделилась, что может пальцами ног заплетать косички и играть на пианино.

Ранее Марго Робби заявила, что фильм «Отряд самоубийц: Миссия навылет» нужно смотреть уже потому, что он стал лучшей экранизацией комиксов за всю историю кино.