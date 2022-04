Названа дата выхода фильма «Аватар-2»

Disney назвал дату выхода второй части фильма «Аватар». Об этом сообщил «Ридус».

Официальное название проекта «Аватар: Путь воды» (Avatar: The Way of Water). Скоро зрители смогут увидеть первый трейлер.

По сюжету морской пехотинец Джейк Салли, известный по первой части, перенес свое сознание в своего Аватара, и стал повелителем расы на’ви на планете Пандора. Человечество снова начинает войну против этой планеты, и Салли вместе с его возлюбленной Нейтири вынуждены защищать ее.

Премьера запланирована на 16 декабря.