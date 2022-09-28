Фильм «Звездный путь 4» исчез из графика релизов | 360°

Культура 28 сентября 2022, 19:11 Поделиться Telegram

ВКонтакте

Однокласники

Viber Фильм «Звездный путь 4» исчез из графика релизов

Читать 360tv в

Киностудия Paramount Pictures отменила релиз фильма «Звездный путь 4». Об этом сообщила НСН со ссылкой на Daily Mail.

Реклама

Фильм должен был выйти 22 декабря 2023 года. В августе режиссер Мэтт Шекман покинул проект. Он параллельно работает над фильмом «Фантастическая четверка» от студии Marvel. Кто займет его место и когда выйдет «Звездный путь 4» — пока неизвестно.

0 0 0 0 0 0