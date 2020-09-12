Фильм «Земля кочевников» получил главный приз Венецианского фестиваля

Фильм китайского режиссера Хлоя Джао «Земля кочевников» стал обладателем «Золотого льва» Венецианского кинофестиваля, проводившегося в 77-й раз.

Кинокартина посвящена людям, потерявшим все, и направляющимся в богатые штаты в надежде подзаработать. Во время кризиса 2008 года 60-летняя американка остается без средств к существованию.

Бывший экономист крупной компании на оставшиеся после погашения долгов деньги купила фургон и уехала на западное побережье вместе с сотнями других людей, которые потеряли смысл жизни.

«Серебряного льва» за лучшую режиссуру получил Киеси Куросава («Жена шпиона»). Еще один «Серебряный лев» — Премия большого жюри — был присужден Мишелю Франко («Новый порядок»).

Специальный приз жюри вручили Андрею Кончаловскому за фильм «Дорогие товарищи!».

Лучшим актером стал Пьерфранческо Фавино («Наш отец»), а лучшей актрисой названа Ванесса Кирби («Фрагменты женщины»).