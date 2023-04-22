Культура 22 апреля 2023, 10:40 Фильм «Вызов» вышел в лидеры отечественного кинопроката Снятый на МКС фильм «Вызов» возглавил российский кинопрокат в первый день уик-знда Кинопоиск

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Российский художественный фильм «Вызов», снятый на борту Международной космической станции, возглавил российский прокат в дебютный уик-энд. Кинотеатры сумели продать 170 472 билета на общую сумму примерно 57,13 миллиона рублей, сообщил Informing.

Премьера картины состоялась 20 апреля. Главные роли в фильме исполнили актеры Юлия Пересильд, Милош Бикович, Владимир Машков и другие. В качестве режиссера выступил Клим Шипенко. Президент России. Владимир Путин, выступая в Кремле на Дне космонавтики, поблагодарил всех создателей фильма и отметил, что «Вызов» — уникальное событие для мирового кинематографа.

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Тем временем российский режиссер, председатель Союза кинематографистов России Никита Михалков выступил с инициативой создать российский аналог премии «Оскар». Его поддержала первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко. В беседе с Nation News она заявила, что российский кинематограф вполне способен составить конкуренцию западным ассоциациям.