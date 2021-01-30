Фильм «Волк с Уолл-Стрит» снова обрел популярность после обрушения фондов пользователями Reddit

В топ киночарта iTunes спустя несколько лет после своей премьеры попали фильмы, главные герои которых биржевые брокеры и финансисты. На это обратили внимание сразу несколько СМИ.

«Волк с Уолл-Стрит» 2013 года вышел на четвертое место, а «Игра на понижение» (2015) заняла третью строчку. Фильмы проиграли только «Гренландии» и «Доводу», которые появились в «цифре» не так давно.

Предположительно, возросший интерес людей к теме «игр» и манипуляций на фондовой бирже связан с новостями вокруг акций сети игровых магазинов GameStop и других компаний, испытывающих финансовые трудности.

На протяжении нескольких лет фонды играли на понижении акций GameStop. Они надеялись ухудшить положение компании. Однако сообщество розничных инвесторов с Reddit и r/WallStreetBets решило их наказать. Интернет-пользователи просто скупали опционы GameStop через приложения для «простых инвестиций», например через Robinhood. Таким образом, они добились «резкого сжатия» — неконтролируемого роста акций, при котором инвесторы, ставящие на понижение стоимости бумаг, теряют деньги на перепродаже акций.

Пользователи Reddit подняли стоимость акций GameStop более чем на 14 300%. Фонды, ставящие на понижение, потеряли почти семь миллиардов долларов. Им даже пришлось закрыть шорт-позиции из-за угрозы возможного банкротства.

Вслед за GameStop подобные атаки коснулись и других компаний: сети кинотеатров AMC, Nokia, BlackBerry.

За развитием событий следил бывший брокер Джордан Белфорт, по чьим мемуарам снят «Волк с Уолл-Стрит». Предприниматель, осужденный за мошенничество, предупредил неопытных трейдеров, что с каждым днем заработать на GameStop и AMC будет все сложнее.

Аналогичная ситуация с возвращением фильмов в чарт iTunes произошла в начале 2020 года. Тогда в топ-10 проката попал триллер «Заражение» о глобальной пандемии, причем спустя девять лет после релиза. Это было связано с первой вспышкой COVID-19 в Китае.